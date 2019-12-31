Тело нашли пошли тушения пожара: На Луганщине произошло убийство

На Луганщине полицейские раскрыли убийство. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба полиции Луганской области.

Сообщается, что в квартире дома по ул. Гагарина в г. Счастье после тушения пожара сотрудниками ГСЧС было обнаружено тело погибшего 40-летнего мужчины с колото-резаными ранами.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате колото-резаных ран, что привело к большой кровопотере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили и задержали по подозрению в совершении убийства 32-летнего товарища погибшего.

«По словам задержанного, он, в ходе внезапно возникшей ссоры, во время совместного употребления спиртных напитков, совершил несколько ударов ножом в потерпевшего после чего скрылся», – рассказали в полиции.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Продолжаются следственные действия в уголовном производстве, открытом по ст. 115 УК Украины «Умышленное убийство».