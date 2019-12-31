Зеленский созвонился с Путиным: Известны подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Руководители государств поздравили друг друга с наступающими праздниками и проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, что произошло 29 декабря. Также стороны приветствовали заключение контракта на транзит российского газа по территории Украины, подписанного накануне», – сказано в сообщении.

Также отмечается, что во время разговора президенты Украины и РФ договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

«Стороны выразили надежду на то, что полное прекращение огня вдоль линии разграничения на Донбассе начнется в ближайшее время», – добавили в пресс-службе.