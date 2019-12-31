Были «осуждены» до 15 лет: В «ДНР» помиловали подростков из Ясиноватой

«Глава ДНР» Денис Пушилин помиловал группу несовершеннолетних подростков, «арестованных» в Ясиноватой в 2016 году. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «республике», подростки в 2016 году совершили подрывы «ряда инфраструктурных объектов на территории государства», в том числе железной дороги в Ясиноватой.

Напомним, 12 сентября 2016 года в неподконтрольной украинской власти Ясиноватой (Донецкая обл.) «арестовали» семерых подростков. На тот момент парням было от 15 до 17 лет. Их обвинили в «терроризме» и «приговорили» к 10 – 15 годам лишения свободы.