RU
Все новости

Были «осуждены» до 15 лет: В «ДНР» помиловали подростков из Ясиноватой

31.12.19 16:12
«Осужденные» в «ДНР» подростки / Фото из открытых источников
«Осужденные» в «ДНР» подростки / Фото из открытых источников

«Глава ДНР» Денис Пушилин помиловал группу несовершеннолетних подростков, «арестованных» в Ясиноватой в 2016 году. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как уверяют в «республике», подростки в 2016 году совершили подрывы «ряда инфраструктурных объектов на территории государства», в том числе железной дороги в Ясиноватой.

Напомним, 12 сентября 2016 года в неподконтрольной украинской власти Ясиноватой (Донецкая обл.) «арестовали» семерых подростков. На тот момент парням было от 15 до 17 лет. Их обвинили в «терроризме» и «приговорили» к 10 – 15 годам лишения свободы.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк