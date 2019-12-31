В Украине более 20 городов снизят платежки за «коммуналку», – Гончарук

Более чем 20 крупных городах Украины принято решение о снижении тарифов для населения на отопление и газ. Во многих городах это снижение будет составлять около 30%. Об этом в эксклюзивном интервью телеканалу «Украина» сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Это наша инициатива, которая была провозглашена президентом, и нами, в течение буквально двух недель, подготовлена. Она является лишь первым шагом в этом направлении. Это хорошо продуманная инициатива. Это не то, что мы как бы себе "выдумали" – а давайте, просто снизим платежку на треть. Это следствие, я вам скажу, рыночных реформ. Почему? Потому что когда ты не вмешиваешься, когда политики не вмешиваются в цену на газ, не манипулируют ею, не устанавливают какую-то коррупционную ренту, то очевидно, что рынок создает такие ситуации, когда цена на газ снижается, и это нельзя не использовать», – сказал Гончарук.

Глава правительства отметил, что снижение тарифов начнется в начале 2020 года. Но те люди, которые используют индивидуальное отопление, уже сейчас почувствовали эффект от снижения цены на газ.

«Если человек может позволить себе платить за газ напрямую, а таких людей в Украине, с индивидуальным отоплением, – более 60%, это очень хорошо. Они уже почувствовали этой осенью и этой зимой реальный эффект от работы рынка. Но есть люди, которые потребляют коммунальные услуги, и они являются зависимыми от теплокоммунэнерго. Это коммунальные предприятия, реже частные или государственные, преимущественно коммунальные. То есть предприятия, которые зависят от мэров, от местных депутатов, и для них установлен тариф. Этот тариф устанавливается один раз в сезон, и он зависит от цены на газ, конечно. И так случилось, что этот тариф был фактически сформирован на основе прошлогодних цен на газ, когда цены были выше. Ну, такая несправедливость, когда вроде бы цены на газ уменьшаются, а тариф также должен быть уменьшен. Поэтому мы в правительстве приняли решение предоставить возможность, мы создали специальный инструмент для городов, которые позволяют им снизить платежку на треть. И мы действительно видим, что более 20 крупных городов в Украине приняли это предложение», – сказал Гончарук.

Глава правительства также отметил, что в Кабмине уже ожидают, что в этих городах уже в январе цены в платежках, которые получают люди, будут значительно меньше.

Отвечая на вопрос, о том какая будет реакция правительства на города, власти которых могут не соглашаться снижать тарифы, Гончарук сообщил, что с ними будет «вестись работа».

«Будем искать аргументы, садиться, смотреть на цифры. Конечно, в каждом городе ситуация индивидуальна. Это правда, что состояние коммунальных сетей разное. Это правда, что зарплаты на теплокоммунэнерго недостаточно высокие. Поэтому то, насколько должна быть снижена эта платежка, каждый город определяет самостоятельно. Но вообще не реагировать на то, что цена на газ стала значительно меньше, это просто несправедливо», – отметил премьер-министр Украины.

Глава правительства также заверил, что Кабмин работает над тем, чтобы цены на коммунальные платежи были снижены во всех регионах Украины.