Гончарук пояснил ослабление курса гривни перед Новым годом

Курс гривни после Нового года будет укрепляться, как это происходило в декабре. Об этом в интервью телеканалу «Украина» заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Глава правительства отметил, что определенное ослабление украинской валюты перед праздниками считает временным явлением.

«Мы связываем это небольшое ослабление гривни перед самым Новым годом со спекулятивным спросом. То есть, традиционно, перед Новым годом, люди меняют доллар, покупают гривну, для того, чтобы купить какие-то подарки, или иным образом потратить деньги. Поэтому, я думаю, что эта тенденция, которая была в этом году, к укреплению гривны, сохранится и в следующем году. Я это связываю с тем, что постепенно у людей, у бизнеса возвращается доверие к государству», – сказал Гончарук.

Глава правительства также отметил, что считает стабильность украинской национальной валюты хорошим макроэкономическим показателем.