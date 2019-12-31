«ДНР проехали за 15 минут, украинский КПВВ – за 2»: Ситуация в пунктах пропуска днем 31 декабря

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 декабря, ситуация в пунктах пропуска спокойная – очередей нет ни на одном пункте пропуска. Пользователи соцсетей поздравляют друг друга с Новым годом и желают, чтобы в 2020 году постоянно сохранялась такая ситуация при пересечении линии разграничения.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «10:30. Из Донецка на Еленовке. ДНР проехали за 15 минут, украинский КПВВ – за 2 минуты»;

«Lima MTV»: «10:40. Еленовка в Украину – два блокпоста за 30 минут»;

Юрий: «13:20. Еленовка на выезд, автомобильная очередь – нет никого».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Инна: «11:35. Каргилл в сторону Украины – никого»;

Mishurova: «11:45. Каргилл: на въезд и на выезд – по 8 машин»;

Александр: «12:05. Каргилл в сторону Украины – 7 машин».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Анна: «В Горловку на 11:00 перед ДНР – около 28 авто. В Украину – никого на КПП ДНР. По КПВВ Украины – пусто».

Максим: «12:40. Горловка в сторону Донецка – 10 авто»;

Геннадий: «На 13:00 Майорск на паспортном в сторону Украины – 4 машины!».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.