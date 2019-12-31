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«ДНР проехали за 15 минут, украинский КПВВ – за 2»: Ситуация в пунктах пропуска днем 31 декабря

31.12.19 14:51
КПП «ДНР» в Еленовке / Фото: соцсети
КПП «ДНР» в Еленовке / Фото: соцсети

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 31 декабря, ситуация в пунктах пропуска спокойная – очередей нет ни на одном пункте пропуска. Пользователи соцсетей поздравляют друг друга с Новым годом и желают, чтобы в 2020 году постоянно сохранялась такая ситуация при пересечении линии разграничения.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Наталья: «10:30. Из Донецка на Еленовке. ДНР проехали за 15 минут, украинский КПВВ – за 2 минуты»;
  • «Lima MTV»: «10:40. Еленовка в Украину – два блокпоста за 30 минут»;
  • Юрий: «13:20. Еленовка на выезд, автомобильная очередь – нет никого».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Инна: «11:35. Каргилл в сторону Украины – никого»;
  • Mishurova: «11:45. Каргилл: на въезд и на выезд – по 8 машин»;
  • Александр: «12:05. Каргилл в сторону Украины – 7 машин».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

  • Анна: «В Горловку на 11:00 перед ДНР – около 28 авто. В Украину – никого на КПП ДНР. По КПВВ Украины – пусто».
  • Максим: «12:40. Горловка в сторону Донецка – 10 авто»;
  • Геннадий: «На 13:00 Майорск на паспортном в сторону Украины – 4 машины!».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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