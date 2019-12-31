Гончарук рассказал, когда Украина получит кредит МВФ

Кредит Международного валютного фонда (МВФ) поступит в Украину в течение нескольких месяцев. Сейчас между нашим государством и МВФ ведется «техническая работа». Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в эксклюзивном интервью телеканалу «Украина 24».

«Это вопрос нескольких месяцев. Я меня нет никаких сомнений, что мы эту техническую работу доведем до конца, проблем не будет. МВФ очень демонизирован, через олигархические СМИ, и есть много слухов, историй о том, что будто бы они там высасывают ресурсы. На самом деле сотрудничество с Международным валютным фондом для Украины – это о доверии, это о дешевых ресурсах. Вот посмотрите на развитые страны, где кредитование под 3-5-7% – это вообще норма. У нас сколько стоят деньги? Очень дорого. Почему? Потому что нет доверия. Потому что очень высокие риски. Потому что в Украину не хочет заходить дешевый "длинный" капитал. Поэтому, на самом деле, для нас стратегически важно получить такую долгосрочную программную работу с МВФ, потому что это очень авторитетная мировая организация, и это сигнал для инвесторов – можно заходить в Украину», – сказал Гончарук.

Кроме того, отметил глава правительства, сотрудничество с МВФ – это возможность иметь дешевые ресурсы.

«Ну, то есть, если очень упрощенно говорить, то МВФ – это об ипотеке под 10% в гривне. Мы хотим иметь дешевые кредиты здесь, хотим иметь дешевые ресурсы, хотим иметь дешевые инвестиции – нам нужно работать с международными организациями», – сообщил Гончарук.