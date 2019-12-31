Есть риск, что русскоязычные украинцы трансформируются в «украинских русских», – Карасев

У нынешнего президента Украины Владимира Зеленского есть шанс построить новую модель украинской нации. Но главное, в этом процессе не допустить, чтобы русскоязычные украинцы переформировались в «украинских русских». Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.

Он подчеркнул, что для решения конфликта на Донбассе кроме объединяющего общество нарратива нужно искать новую модель нации. «Есть этническая, культурная, языковая, а есть – гражданская нация, когда люди лояльны к стране, к территории, к закону», – сказал политолог.

Карасев отметил, что странам постсоветского пространства присуща модель нации – «методологический национализм». Но, по его мнению, эта модель в Украине себя уже исчерпала и требует замены.

Политолог пояснил, что «методологический национализм» в западных постсоветских странах удалось реализовать по ряду причин.

Первое – эти страны имеют гомогенную, однородную нацию. «Страны постсоветского пространства строили нации по модели Западной и Центральной Европы. Но чтобы построить такую модель, нужно иметь более-менее гомогенную нацию. Например, в Польше – 90% поляков, Чехия – 90% чехов, Венгрия – 90% венгров, они гомогенны», – сказал Карасев, добавив, что эта «однородность» формировалась веками, особенно в период между Первой мировой и Второй мировой войнами.

Второе – западные постсоветские страны имели четкий курс на Европу и в НАТО. «У этих стран четкий консенсус – мы четко возвращаемся в Европу, идем в Евросоюз. Главная цель у них была – вступление в НАТО. Им за это списали долги: например, полякам списали примерно 120 млрд долл. плюс еще 200 млрд долл. накинули по помощи Европейского Союза, которая закончится в 2021 году», – напомнил политолог.

Такая серьезна финансовая помощь помогла этим странам поднять экономику. «Посмотрите на эти страны, там только Венгрия выпускала "Икарусы", все остальные – ничего не выпускали, по большому счету. У них не было ни авиа, ни космоса, ни машиностроения. У них нет руды, урановых рудников, которые есть у нас», – говорит эксперт.

Третье – эти страны меньше по площади и по численности населения, «поэтому их легко переварить». «Эти страны меньше, компактнее, меньше населения (там от миллиона до 5 миллионов населения). И они всегда были в Европе. Мы же – дальний восток Европы. Они нас не сожрут, не переварят. А если переварят, то в очень простую страну с монопрофильной сырьевой экономикой, а нам это не подходит», – поясняет Карасев.

Поэтому в Украине построить нацию, скажем, по польской модели нельзя было в силу разных обстоятельств, в том числе геополитических.

Политолог акцентирует, что в Украине при формировании новой национальной модели нужно учесть не только мнения меньшинств, но и русскоязычных украинцев, чтобы они не переформировались в «украинских русских». В качестве примера он привел ситуацию с украинскими венграми: «У нас есть национальное меньшинство – украинские венгры, они живут на Закарпатье, имеют два паспорта – украинский и венгерский, и лояльны к Венгрии. Их всего 200-300 тыс. человек».

И по мнению Карасева, при продолжении прежней политики по отношению к русскоязычным украинцам есть риск из них сделать «украинских русских». «"Украинские русские" – русские по духу, молятся на Россию, но вынужденные жить на этой территории, т.к. не хотят уезжать по каким-то причинам. Русскоязычные украинцы – это одно, они граждане Украины, которые любят Украину, но просто говорят на русском языке. А украинские русские – это другое. Вот сейчас на Донбассе еще пару лет – и будут украинские русские. Так что, мы из русскоязычных хотим сделать украинских русских? Так в отличие от венгров, это может быть 10 миллионов! И разве это национальное меньшинство, компактно проживающее?», – продолжает эксперт.

«Те же сербы никогда не проживали компактно в Хорватии, они рассеяны были, и то пошли воевать – потому что был так называемый приграничный национализм хорватов и сербов. У нас же нет этого приграничного национализма, потому что у нас на востоке Украины живут не националисты. У нас националисты живут на западе Украины. Это периферийный, региональный национализм», – поясняет Карасев.

«И если в отношении русскоязычных будут действовать так, как говорит сейчас языковой омбудсмен, если имплементируют закон о языке, как в нем написано, то люди повернутся к России. Но они не поедут туда миллионами, а они будут здесь ждать, когда придут люди оттуда и скажут – мы защищаем ваши права, лингвистические, экономические и пр.», – говорит политолог.

Чтобы не допустить формирования в Украине «украинских русских» политолог рекомендует следующее. «Нужно четко понимать, что русскоязычные украинцы – это такие же люди, как и украиноязычные украинцы. Что они такие же "соучредители" Украины в 1991 году, т.к. за выход из Советского Союза на референдуме голосовали все – в Крыму проголосовали 56%, на Донбассе – около 90%. Но если вы хотите строить нацию на базе одного языка и этноса, на базе одних героев и одного нарратива, тогда будьте готовы, что вы можете потерять часть населения», – отметил эксперт.

«И у Зеленского есть шанс найти эту [новую] модель нации. Это показали выборы, и его мандат», – считает Карасев.

Но проблему он видит в том, что у Зеленского на данный момент «нет своей парадигмы, нет своей идеологической повестки».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» на основе эфира телеканала «112. Украина»