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Пустота: Как 31 декабря пересекали линию разграничения в Станице Луганской (Фото)

ДН 31.12.19 16:30
КПВВ «Станица Луганская» 31 декабря/ Скриншот видео камеры видеонаблюдения
КПВВ «Станица Луганская» 31 декабря/ Скриншот видео камеры видеонаблюдения

Сегодня, 31 декабря, движение через пеший мост в районе КПВВ «Станица Луганская» – свободное, в течение дня его пересекали единицы граждан. Об этом свидетельствуют данные камеры наружного наблюдения, передают «Донецкие новости».

Люди начали движение со стороны «ЛНР» с 7:30. Украинский КПВВ начал свою работу в 08:00 (закроется в 17:00), поэтому наибольшее число пересекающих линию разграничения на мосту наблюдалось в районе 8:30. После 10:00 количество людей сократилось. После 15:00 мост пересекали единичные граждане.

По данным камеры наблюдения видно, что на подконтрольной Украине территории для помощи маломобильным гражданам дежурили представители Красного Креста.

Как ранее отмечалось, сегодня все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00). На всех четырех дорожных коридорах Донецкой области отсутствовали очереди на пересечение линии разграничения – как с подконтрольной Украине территории, так и со стороны «ДНР». Свободный проезд отмечался как утром, так и в дневное время.

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