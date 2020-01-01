У конфликта на Донбассе три составляющие, – Карасев

Конфликт на Донбассе нужно решать исходя из того, что он имеет три составляющие. Такое мнение высказал политолог Вадим Карасев.

Он отметил, что во многом решение конфликта на Донбассе зависит от того – какой это конфликт: внешний или внутренний. «Мы сначала его позиционировали как антитеррористическую операцию – т.е. как внутреннюю ситуацию, а затем (после Иловайска Дебальцево и т.д.) – как внешний конфликт с Россией. Т.е. это война с Россией. Но если это война с Россией, тогда этот конфликт заканчивается, когда кто-то достигнет или поражения, или победы. Иначе война длится вечно, гибридная война – когда кто-то сдохнет первым…», – сказал политолог.

Но если это конфликт и внешний, и внутренний, то «он решается немного по-другому». «Внутренний конфликт решается изменением "дизайна" государства: хотят они (жители неподконтрольного Донбасса, – ред.) какие-то права – дать им больше прав. Тогда не надо воевать. Такой конфликт решается с помощью разного рода уступок», – считает эксперт.

При этом сам Карасев видит в конфликте на Донбассе не две, а три составляющие: «Я еще в 2014 году говорил, что наш конфликт имеет тройственную структуру, три слоя».

Первая составляющая – что конфликт внутренний, межрегиональный. «Потому что речь идет о наших регионах. Почему эти регионы часто идут в такой "отказ"? Потому что в политологии есть понятие "дилемма этнической безопасности": когда видишь, что в центре меняется власть, политический режим, и это несет угрозу твоим культурным, экономическим правам, часто эти территории приходят в движение. [В 2014-м] власть провалилась, "Партия регионов" провалились, что будет дальше – не знаем. Понятно, были внешние факторы, провокации, были танки, был Стрелков (Гиркин)… о есть основа и внутри страны», – пояснил Карасев.

Во-вторых, конфликт на Донбассе – внешний. «Потому что Россия ведет прокси-войну, она стоит за ними (представителями "Л-ДНР", – ред.) и ведет их. Америка тоже ведет прокси-войны (например, против Саудовской Аравии и пр.), и этими прокси-войнами никого не удивить», – продолжил политолог.

«А есть еще третья сторона – это конфликт Запада и России», – дополнил он.

Карасев отметил, что на ряде этих направлений степень конфликта снижается. «На уровне Запада этот конфликт уже снимается. Внешний конфликт – мы тоже с Россией уже ищем какие-то подвижки к разрядке, к какой-то нормализации. Остается внутренний конфликт. Но если мы не решим вопрос нормализации отношений с Россий, нам намного сложнее будет решать внутренний конфликт», – подчеркнул он.

Плитолог акцентирует, что для решения внутреннего конфликта, власть должна искать объединяющий нарратив, а не использовать «нынешний унифицированный нарратив национального государства» – «это когда не говорят о том, что украинская общность – это только украиноязычные, а русскоязычные – это кто-то непонятные, и они должны стать украиноязычными».

Для привлечения на свою сторону жителей неподконтрольного Донбасса также нужно менять «дизайн» страны. «Если тут коррупция, нет права и нет экономики, в такую реальность никто не будет стремиться. А если эта реальность будет нормализована, экономика будет подниматься, то даже пообещать им немного прав – и не нужен им будет особый статус, они сами пойдут сюда. В другую реальность они придут – потому что они начали уходить, т.к. реальность в 2014 году начала меняться (а не только из-за внешних факторов). Поэтому Россия не аннексировала Крым, скажем, в 2010 году, а сделала это только в 2014-м, когда иммунитет [страны] упал», – пояснил политолог.

Карасев считает, что для объединения общества нужно забыть и не поднимать определенные разъединяющие моменты: «Есть такие понятия, как память и забывчивость. Память – это диалектика бытия и забвения: для того, чтобы что-то помнить, нужно что-то забыть. Есть полезное прошлое, а есть неполезное. Поэтому нужно какие-то вещи забыть. Потому что мы будем все время накручивать себя, раскалывать себя, будем все время спорить – "перемога" или "зрада", революция или переворот. Забыть, проехали эту ситуацию… Потому что забвение – организующий принцип памяти. Если все помнить – можно с ума сойти, это мы будем только обиды копить. Поэтому кое-что нужно забывать».

Карасев подчеркивает, что сейчас всем нужно настроиться на мир. «Можно воевать и дальше. Тогда нужно сказать: мы воюем дальше, и мы тогда все за войну. Но это же тоже тупиковый путь», – уверен эксперт.

Ранее он пояснил, что для возвращения неподконтрольного Донбасса и чтобы не утратить русскоязычных украинцев на подконтрольной территории – нужно менять национальную модель страны.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» на основе эфира телеканала «112. Украина»