Где встретят Новый 2020 год украинцы, – результаты опроса

Большинство украинцев отметят Новый год дома в кругу семьи. Об этом свидетельствуют данные опроса*, который провели Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центр Разумкова.

Так, дома в кругу семьи Новогоднюю ночь проведут 67% украинцев. Еще 16,5% – в гостях у друзей или родственников, 3% – в общественном заведении или на публичном праздновании, 0,5% – «в кругу» интернета.

2% респондентов отметили, что встретят Новый год «в одиночестве перед телевизором».

В интересном путешествии по Украине проведет Новогоднюю ночь 1% опрошенных, также 1% – в зарубежной поездке.

3% не будет отмечать Новый год, а «просто пойдут спать».

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.