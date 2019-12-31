В 2019 году больше всего самых счастливых украинцев было на востоке Украины, – опрос

В уходящем 2019 году были очень счастливы почти 19% украинцев, проживающих на востоке Украины. Это самый высокий показатель по стране. Таковы результаты опроса*, который совместно провели Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центр Разумкова, передают «Донецкие новости».

Тем не менее, если суммировать тех, кто был «очень счастлив» и «преимущественно счастлив», то наиболее счастливыми были все-таки жители запада Украины. На востоке суммарный результат – самый низкий по стране.

Так, ответы на вопрос «Были ли вы в 2019 году счастливы?» по регионам распределились следующим образом:

Запад Центр Юг Восток 1 Да, очень 14,8% 6,2% 9,8% 18,6% 2 Преимущественно, да 57,5% 51,5% 54,9% 36,1% Суммарно на вопросы № 1 и №2 72,3 57,7 64,7 54,7 3 Преимущественно, да 16,8% 23,9% 13,7% 24,6% 4 Совершенно нет 3,3% 3,3% 5,4% 10,2% Суммарно на вопросы № 3 и №4 20,1 27,2 19,1 34,8 5 Трудно ответить 7,6% 15,1% 16,2% 10,5%

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.