В 2019 году больше всего самых счастливых украинцев было на востоке Украины, – опрос

В уходящем 2019 году были очень счастливы почти 19% украинцев, проживающих на востоке Украины. Это самый высокий показатель по стране. Таковы результаты опроса*, который совместно провели Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центр Разумкова, передают «Донецкие новости».
Тем не менее, если суммировать тех, кто был «очень счастлив» и «преимущественно счастлив», то наиболее счастливыми были все-таки жители запада Украины. На востоке суммарный результат – самый низкий по стране.
Так, ответы на вопрос «Были ли вы в 2019 году счастливы?» по регионам распределились следующим образом:
Запад
Центр
Юг
Восток
1
Да, очень
14,8%
6,2%
9,8%
18,6%
2
Преимущественно, да
57,5%
51,5%
54,9%
36,1%
Суммарно на вопросы № 1 и №2
72,3
57,7
64,7
54,7
3
Преимущественно, да
16,8%
23,9%
13,7%
24,6%
4
Совершенно нет
3,3%
3,3%
5,4%
10,2%
Суммарно на вопросы № 3 и №4
20,1
27,2
19,1
34,8
5
Трудно ответить
7,6%
15,1%
16,2%
10,5%
* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.