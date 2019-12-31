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В 2019 году больше всего самых счастливых украинцев было на востоке Украины, – опрос

31.12.19 19:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В уходящем 2019 году были очень счастливы почти 19% украинцев, проживающих на востоке Украины. Это самый высокий показатель по стране. Таковы результаты опроса*, который совместно провели Фонд «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива и Центр Разумкова, передают «Донецкие новости».

Тем не менее, если суммировать тех, кто был «очень счастлив» и «преимущественно счастлив», то наиболее счастливыми были все-таки жители запада Украины. На востоке суммарный результат – самый низкий по стране.

Так, ответы на вопрос «Были ли вы в 2019 году счастливы?» по регионам распределились следующим образом:

Запад

Центр

Юг

Восток

1

Да, очень

14,8%

6,2%

9,8%

18,6%

2

Преимущественно, да

57,5%

51,5%

54,9%

36,1%

Суммарно на вопросы № 1 и №2

72,3

57,7

64,7

54,7

3

Преимущественно, да

16,8%

23,9%

13,7%

24,6%

4

Совершенно нет

3,3%

3,3%

5,4%

10,2%

Суммарно на вопросы № 3 и №4

20,1

27,2

19,1

34,8

5

Трудно ответить

7,6%

15,1%

16,2%

10,5%

* Общенациональное исследование проведено фондом «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением аннексированного Крыма и неподконтрольных украинским властям территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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