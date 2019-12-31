Вы выбрали будущее: Премьер-министр поздравил Украину с Новым годом (Видео)

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

Он отметил, что в уходящем году граждане Украины сделали сложный, но правильный выбор. «Вы выбрали будущее, вы выбрали новое поколение… Впервые в истории Украины президент, парламент и правительство работают единой командой. Работают для того, чтобы страна реально изменилась», – сказал Гончарук.

Премьер напомнил, что за последние 4 месяца правительству удалось многое. «Однако мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы вы ощутили реальные изменения», – продолжил глава правительства.

«Хочу пожелать, чтобы в следующем году нам всем хватило сил превратить нашу страну в самое успешное государство в мире. И чтобы вы, наконец, ощутили реальные изменения в нашей стране. Мы благодарны вам за доверие», – обратился к украинцам Гончарук.