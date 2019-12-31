Не только ждать чудес: Глава Донетчины поздравил жителей региона с Новым годом (Фото)

В новом 2020 году нужно не просто ждать чудес и изменений, но нужно творить их своими силами. Об этом в своем поздравлении с Новым годом, опубликованном в Facebook, подчеркнул председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кириленко напомнил, что уходящий год был богатым на события. «Украина сменила президента и парламент, взяла курс на восстановление мира. Вместе со всей страной Донецкая область развивает мирную жизнь: мы с вами восстанавливаем школы и детсады, ремонтируем дороги, укрепляем местные громады, возвращаем домой пленных. Мы поддерживаем сирот, малообеспеченные и многодетные семьи, выдающихся спортсменов и тренеров, ветеранов АТО и ООС, переселенцев», – отметил губернатор.

Он признал, что «к сожалению, сделали не все, чтобы каждый на Донетчине и в целом в Украине чувствовал себя безопасно, жил комфортно и богато».

«Несмотря на наши желания, в стране до сих пор идет война. И наши – каждого из нас с вами! – искренние слова благодарности и поздравления адресуем нашим защитникам. Тем, кто сейчас на передовой защищает независимость нашего государства; кто будет встречать эти новогодние праздники в окопах, чтобы мы с вами имели возможность спокойно праздновать, поздравлять своих детей, мечтать и просто жить. Спасибо, девчата и хлопцы! Не сомневайтесь: страна вам благодарна за защиту, у вас крепкий тыл, вам есть что и кого защищать!», – написал глава области.

В целом жителям Донетчины Кириленко пожелал удачного и счастливого 2020 года. «Пусть каждый из нас не только ждет чудес и изменений, но и делает их своими руками. Пусть каждая украинская семья будет дружной, счастливой и богатой. Пусть в обществе царит понимание и уважение, мир и согласие», – резюмировал председатель ДонОГА.

Губернатор проиллюстрировал свое поздравление новогодними видами центральной площади столицы подконтрольной части Донетчины – Краматорска: