Превратим регион в строительную площадку: Гайдай поздравил Луганщину с Новым годом (Фото)

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай поздравил жителей региона с Новым годом.

«Уходящий год для Украины был судьбоносным. Мы выбрали путь полной перезагрузки всех сфер жизни. Это сложно, иногда больно, но крайне необходимо, потому что дальше терпеть произвол, безнаказанность власти уже было невозможно. Доверие украинцев президенту – высокое, как никогда. Поэтому главное – не потерять его. Новую молодую власть ждет большой фронт действий, а вместе с тем и значительная ответственность», – приводит слова Гайдая пресс-служба ЛугОГА.

Он напомнил, что родился на Луганщине, поэтому «вернулся с искренней целью – сделать все возможное для восстановления достойной жизни моей малой Родины».

«Уверен, что мы привлечем в область инвестиции и превратим ее в сплошную строительную площадку. По-настоящему, а не на словах, будем ремонтировать дороги и создавать рабочие места», – продолжил Гайдай.

Он также пожелал жителям Луганщины «благополучия, счастья и взаимопонимания». «Пусть в Новом году воцарится долгожданный мир, Луганщина опять будет единой в единой неделимой нашей любимой Украине!», – резюмировал глава области.