RU
Все новости

Только победы: Яценюк поздравил украинцев с Новым годом

31.12.19 20:43
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк поздравил украинцев с Новым годом.

«Поблагодарим сегодня за новогодним столом родных и близких за их поддержку и тепло. Поблагодарим старый 2019 год. Он стал ценным опытом, но и породил немало тревог, часть которых остаются в нем», – написал Яценюк на своей странице в Facebook.

Он пожелал, чтобы Новый 2020 год «принес нам только победы». «Пусть судьба хранит украинского воина. Пусть будут всегда рядом те, кого мы любим, и кто наполняет нашу жизнь смыслом. Пусть в Новом году у каждого из нас будет больше причин ценить друг друга и говорить слова благодарности», – резюмировал политик.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2019 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк