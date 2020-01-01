Сводка из зоны ООС за 31 декабря: Версии сторон конфликта (Карта)

31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь с украинской стороны нет. Об этом сегодня, 1 января, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

1 обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи города Авдеевка, который находится в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

4 обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», а именно:

дважды рядом с поселком Зайцево – из БТР и крупнокалиберных пулеметов;

возле поселка Новолуганское – из противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку поселка Крымское – из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Сегодня, с начала 1 января, огневой активности противник не проявлял.

Карта ООС на 30.12.19/ Пресс-служба Минобороны Украины

На момент публикации «ДНР» и «ЛНР» не озвучили свои версии ситуации на линии фронта.