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В «ДНР» показали, как встречали Новый год рядом с Лениным (Фото)

01.01.20 09:12
Новый год в Донецке
Новый год в Донецке

В неподконтрольном украинской власти Донецке многие жители встречали Новый 2020 год у главной новогодней елки, установленной на площади Ленина, передают «Донецкие новости».

По оценкам местных интернет-ресурсов, на площади собралось несколько тысяч человек. Для них организовали праздничный концерт, работали пункты общественного питания.

В связи с приостановкой в «ДНР» действия комендантского часа в Донецке кафе и рестораны в новогоднюю ночь работали до 5 утра.

Как сообщалось ранее, в «республике» в качестве эксперимента на новогодние праздники впервые с 2014 года комендантский час отменен сроком на неделю – с 31 декабря по 8 января.

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