Воевавший за «ДНР» бразилец пока в Россию не поехал

Бразилец Рафаэль Лусварги, который воевал на стороне «ДНР» на Донбассе и был обменян 29 декабря, так и не выехал в Россию и пока находится неподконтрольной Украине территории. Об этом 31 декабря сообщил бывший адвокат гражданина Бразилии Валентин Рыбин, передает «Радио Свобода».

Рыбин также опроверг информацию о том, Лусварги должен был отправиться самолетом из аэропорта Киев на родину, в Бразилию.

Адвокат подтвердил, что 29 декабря его бывший подзащитный вместе с другими лицами, принимавшими участие в обмене, отбыл в «ДНР». Точное место пребывания гражданина Бразилии не сообщается.

Рыбин не подтвердил, но и не опроверг информацию о планах по возвращению Лусварги в Бразилию.

Напомним, 6 октября 2016 года сотрудники прокуратуры и СБУ задержали Рафаэля Лусварги в аэропорту «Борисполь». В январе 2017 года Печерский районный суд Киева признал бразильца Рафаэля Лусваргхи виновным в создании террористической организации и незаконных вооруженных формирований и назначил наказание в виде 13 лет лишения свободы. Однако в августе 2017 года Апелляционный суд Киева отменил приговор и вернул дело Лусваргхи на рассмотрение из-за нарушения территориальной подсудности.

После освобождения из-под стражи по решению суда бразилец не смог покинуть Украину из-за позиции бразильского посольства, в котором ему не выдали документы.

В 2018 году тогдашний глава СБУ Василий Грицак заявлял, что Лусварги не мог был включен в списки обмена пленными, поскольку имеет бразильское гражданство.

В конце апреля 2018 года бразильца заметили в одном из новых монастырских корпусов мужского Свято-Покровского Голосеевского монастыря Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве. 4 мая праворадикалы передали Лусварги Службе безопасности Украины.

2 мая 2019 Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в участии в деятельности террористических организаций и не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Лусварги был включен «ДНР» в списки на обмен пленными и был обменян 29 декабря 2019 года Первоначально в СМИ сообщалось, что с КПВВ «Майорского» Лусваргхи предлагали отправиться в аэропорт «Борисполь», а оттуда – в Бразилию, однако он отказался. Вместо этого Лусваргхи должен был направиться в неподконтрольный украинской власти Луганск, а оттуда – в Россию.