Нет транспорта, идут пешком: Ситуация в пунктах пропуска утром 1 января

Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе сегодня, 1 января, открылись вовремя и работают в штатном режиме по графику зимнего периода (для украинских КПВВ – с 8:00 до 17:00).

По данным Государственной пограничной службы Украины, за прошедшие сутки, 31 декабря, интенсивность пассажиро-транспортного потока была небольшой. Всего через КПВВ последовало 10,2 тыс. чел. и 1,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 2555 чел. и 450 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 2250 чел. и 512 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 2167 чел. и 510 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 685 чел. и 197 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» (пеший переход) – 2605 чел.

Сегодня утром на КПВВ на въезд и выезд находилась следующее количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 0/0;

КПВВ «Марьинка» – 0/0;

КПВВ «Новотроицкое» – 30/0;

КПВВ «Гнутово» – 3/0.

По сообщениям очевидцев, обменивающихся информацией в социальных сетях, с ночи идет снег, поэтому с утра отмечается ухудшение состояния дорог.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Валентина: «6:00. В Еленовка настоящая зима, метель, дороги невидно».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Роман: «7:50. На Артемовск (Бахмут) из Горловки: на 8:30 очередь – перед полицией, 30 машин».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Марина: «8:25. Каргил в Украину – очередь авто 50+. Муж стоит 50-й, а за ним еще подтягиваются машины»;

Денис: «9:15. Каргил, в сторону Украины, машин 20. Пеших немного, но нет транспорта, идут пешком».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.