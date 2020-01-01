Освобожденный из плена «ДНР» журналист Асеев чувствует себя «достаточно бодро».

Освобожденный из плена «ДНР» в рамках обмена 29 декабря украинский журналист и блогер Станислав Асеев чувствует себя «достаточно бодро». Об этом в эфире «Громадського радіо» сообщил религиовед Игорь Козловский, который был освобожден из плена «ДНР» в 2017 году.

Козловский встретился со своим учеником Станиславом Асеевым 30 декабря в Феофании, где освобожденные получают медицинскую помощь. По словам религиоведа, Станислав чувствует себя «достаточно бодро», у него много идей, в том числе, связанных с его будущим.

Однако Козловский заметил, что почти все бывшие пленники, с которыми ему пришлось общаться в медучреждении, обратились к средствам массовой информации с просьбой «дать время для отдыха».

«Чтобы они могли сориентироваться в происходящем, потому что они были оторваны от информации об Украине, от насущных проблем, а после этого уже будут говорить... И еще не всё могут говорить, потому что на той территории (в "Л-ДНР", – ред.) у них остались родные, и это для них опасно», – заключил Игорь Козловский.

Напомним, что с начала вооруженного конфликта на Донбассе Станислав Асеев оставался в Донецке, под псевдонимом Станислав Васин сотрудничал с украинскими изданиями. О его аресте стало известно 2 июня 2017 года. «Министерство госбезопасности ДНР» письменно подтвердило, что блогер находится у них. Но как выяснилось позже, арест произошел еще 10 мая 2017 года, после чего создавалась имитация, что блогер находится на свободе.

Асеев был приговорен в «ДНР» к лишению свободы на срок 15 лет за «шпионаж».

Со стороны Украины Станислав Асеев внесен в список по обмену заложниками между украинской стороной и «Л-ДНР». Однако представители «ДНР» отказались включать журналиста в обмен пленными, который состоялся 27 декабря 2017 года. В этот день был освобожден блогер из Луганска Эдуард Неделяев (Эдвард Нэд), но Асеев остался в плену.

Также стало известно, что Станислава удерживали в Донецке, на территории бывшего арт-центра «Изоляция», который в «ДНР» превратили в концлагерь.

Координатору по гуманитарным вопросам Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ) Тони Фришу удалось пообщаться во время посещения тюрем «ДНР» и «ЛНР» со Станиславом Асеевым.

Асеев был освобожден из плена «ДНР» лишь 29 декабря 2019 года в рамках очередного обмена пленными.