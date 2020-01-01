Это было бы по-человечески: Козловский прокомментировал передачу в ходе обмена пленными экс-беркутовцев

В вопросе об обмене плененных в «Л-ДНР» украинцев на экс-беркутовцев есть дилемма. С одной стороны, мы должны проявить милосердие, а с другой – стремиться к справедливости. Такое мнение в эфире «Громадського радіо» высказал религиовед Игорь Козловский, который был освобожден из плена «ДНР» в рамках обмена в 2017 году.

«Мы понимаем, что, с одной стороны, есть милосердие, и для нас главное спасти жизнь и здоровье наших людей. Люди находились там по 5, 4, 3 года, и спасая их, мы проявляем милосердие. А с другой стороны – да, есть справедливость, и определенная часть общества хочет, чтобы завершилось "дело Майдана". Это также важно для нашей страны, для ее достоинства. И не только для Украины, но и за ее пределами», – отметил Козловский.

Он также напомнил, что в Минских договоренностях речь идет об обмене тех, кто участвовал в войне на территории Донбасса, а не обвиняемых в убийствах на Майдане. «Тем более что там, на тех территориях (в "Л-ДНР", – ред.), вообще считают, что виновными в этой войне являются майдановцы и Майдан. И отдавая беркутовцев, мы, вроде, поддерживаем эту мысль, что война началась именно с Майдана, хотя это не правда», – сказал религиовед.

«Но, с другой стороны, мы должны понимать, что такой шаг, возможно, хоть частично оправдывает страдания родных, близких, которые столько ждали», – добавил бывший политзаключенный.

По его мнению, чтобы снять напряжение, которое из-за выдачи экс-беркутовцев наблюдается в обществе, нужно было перед обменом пообщаться с родными погибших на Майдане. «Возможно, надо было извиниться и сказать, что их родные являются теми, кто дает возможность жить и быть освобожденными тем, кто страдает сейчас в плену. Это было бы и дипломатично, и по-человечески, и справедливо», – сказал Игорь Козловский.

Как сообщалось ранее, в рамках обмена удерживаемыми 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.

Также в ходе данного обмена сторонам «Л-ДНР» были переданы 5 экс-сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 протестующих на ул. Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.