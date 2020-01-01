Монеты – тазиками: Как в Донецке торгуют «антиквариатом» на Крытом рынке (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке в центральной части Крытого рынка по выходным дням продолжают собираться коллекционеры. Здесь как продают, так и обменивают старинные и не очень вещи (монеты, награды, книги, посуду, атрибуты советского времени и пр.), передают «Донецкие новости».

Донецкая фотограф Евгений Карпачева посетила место торговли в выходной день декабря. «Если рассматривать все по порядку, часом не обойдешься, монеты – тазиками, бумажные деньги – ведрами, значки, марки, машинки, фарфоровые фигурки, книги и так далее», – сообщает она в соцсети, добавляя, что видела на прилавках и старые елочные игрушки.

Дончанка отмечает, что коллекционерам в здании рынка «довольно комфортно, тепло, сухо, все разложено на прилавке и все можно рассмотреть».

Иные дончане отмечают, что им больше нравилось, когда коллекционеры располагались на прежнем месте (на бульваре Пушкина). «В парке мне нравилось больше. В здании стоит такой гомон, не представляю, как целый день находится внутри», – высказывает свое мнение дончанка Лариса.

Как сообщалось ранее, в начале 2019 года в Донецке антикварный рынок («Клуб коллекционеров») после серии скандалов переместили на Крытый рынок. При этом с 2001 года коллекционеры располагались на бульваре Пушкина рядом с Дворцом спорта (гимнастический манеж) «Шахтер». Уже при «ДНР» торговые ряды рынка серьезно поредели. После переезда на Крытый рынок «антикварам» установили «рыночный» график работы – пятница, суббота и воскресенье, с 8:00 до 15:00.