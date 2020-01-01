Люди думают, что мы на детях зарабатываем: Переселенка из Макеевки в 30 лет стала мамой 10 детей

Переселенке из Макеевки (Донецкая обл.) Яне Батюк сейчас 30 лет, а она воспитывает 10-рых детей. Троих семья взяла на воспитание уже после переезда, передают «Свои».

В домах ребенка Яну пугали тем, что малыши из-за своих диагнозов к десяти годам могут стать глубокими инвалидами. Но дети окрепли и живут полноценной жизнью.

Она отмечает, что для ребят с серьезными диагнозами Детский дом семейного типа (ДТСТ)зачастую – единственная возможность покинуть интернат или приют. Теоретически дети попадают в ДДСТ на время, их можно усыновить. Но очереди за ними нет.

«Я не знаю, как люди живут в пустом доме. Я не представляю, как это – прийти домой, а там – тишина. Для меня два-три ребенка – мало. Мне было 18 лет, моему ребенку – несколько месяцев, а я уже выясняла, как можно усыновить ребенка. В 21 год я настойчиво просила. Сейчас мне 30, и у меня их десять. Троих взяли уже после переезда», – признается Яна Батюк, которая до войны жила в Макеевке.

Сейчас Яна со своей большой семьей живет в Белозерском (Донецкая обл.). «У меня не совсем типичная история. Я вернулась в город, где выросла. У меня здесь была бабушкина квартира. А люди ехали в никуда, им было намного тяжелее», – говорит переселенка.

Три года назад город выделил семье 5-комнатную квартиру, сделал там ремонт. Это вызвало зависть окружающих.

Для понимания: в Детском доме семейного типа получают примерно 4-5,5 тыс. грн на ребенка. Если цифру умножить, скажем, на 10, то сумма кажется огромной по меркам маленького городка. Но из этих денег надо оплачивать коммунальные, покупать одежду, да и продуктов надо много.

«Все думают, что нам деньги падают с неба. Люди думают, что мы на детях зарабатываем, и почему-то не понимают, что мы их любим. Многие родители-воспитатели недовольны названием "детский дом семейного типа". Это не детдом. Я не воспитатель, я просто мама. Мы всех любим как родных, они приходят к себе домой, и даже взрослые начинают называть нас "папа", "мама", "мамулечка". Они меняются. У них глаза перестают быть "серыми". Дети расцветают», – говорит Яна.

Дети Яны Батюк / Facebook

Яна в восторге от своих детей. Но 5 лет назад, когда в доме только появился 6-летний Юра, 25-летняя мама попала в больницу с гипертоническим кризом. Мальчик бунтовал, не понимал слов «нет» и «нельзя». Мог зайтись в крике или расцарапать себе щеки.

«Сейчас у Юры хромает поведение в школе, он делает что хочет. Все педагоги и родители говорят, что я неправильно его воспитала, что у меня проблемы в семье. Почему-то никого не смущает, что у меня еще 9 хорошо воспитанных детей. Люди не понимают, что это творческая личность, что есть особенные дети», – говорит переселенка.

«Мы не сразу, но нашли общий язык. Стало понятно, что Юре нужно внимание, и он его нашел, когда начал ходить в театральный кружок. Теперь он ведет в школе первые и последние звонки, утренники. И все равно каждую неделю меня вызывают в школу из-за его поведения. Но я понимаю, что это не самое страшное», – продолжила Яна.