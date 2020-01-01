Следующий обмен пленными может состояться уже зимой, – пресс-секретарь Зеленского

Очередной обмен пленными может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает «Интерфакс – Украина».

По ее словам, согласование списков для будущего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц должно начаться уже в январе 2020 года.

«Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года», – сказала Мендель.

Пресс-секретарь указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

Как сообщалось ранее, 31 декабря во время телефонного разговора президент Украины Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

Во время разговора Зеленский и Путин также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев.