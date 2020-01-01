С 1 января в Украине выросла минимальная зарплата и прожиточный минимум

Минимальная заработная плата в Украине в 2019 году повысилась на 13,2% до 4723 грн. Согласно вступившему сегодня, 1 января, в силу закону «О Государственном бюджете на 2020 год» минимальная месячная заработная плата установлена на уровне 4 723 грн (в почасовом эквиваленте – 28,31 грн). В 2019 году она составляла 4 173 грн, передает «Интерфакс – Украина».

Кроме того, на 174 грн повышен прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц и с 1 января составляет 2 027 грн. Кроме того:

для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 января – 1 779 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 2 218 грн;

для трудоспособных лиц – 2 102 грн;

для лиц, утративших трудоспособность – 1 638 грн.

Госбюджет также предусматривает, что с 1 января уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно закону «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в процентном соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: