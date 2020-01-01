Нюансы выборов президента и Рады: В Украине начал действовать новый Избирательный кодекс

С сегодняшнего дня, 1 января, начинает действовать Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему выборов в Верховную Раду с открытыми списками и гарантирующий гендерный баланс, передает «Интерфакс – Украина».

Избирательный кодекс вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением нескольких подпунктов переходных положений, один из которых, вводится в действие с 1 июля 2020 года. Положения, касающиеся осуществления полномочий органов администрирования и органов ведения госреестра избирателей региональными и территориальными представительствами ЦИК, вступают в действие со дня, следующего за днем принятия ЦИК решения о начале работы ее региональных и территориальных представительств.

Закон предусматривает пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками. Согласно документу, избиратели на выборах будут голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в списке партии.

«Выборы народных депутатов Украины осуществляются на основах пропорциональной системы согласно единым спискам кандидатов в депутаты в общенациональном избирательном округе, из которых формируются региональные избирательные списки кандидатов в депутаты от партий», – говорится в законе.

Кодекс гарантирует, что первые 10 кандидатов партийного списка, попадают в парламент, если партия преодолела барьер в 5%.

При формировании партийных списков политические силы обязаны соблюдать гендерный баланс: в каждой пятерке кандидатов должно быть не менее двух человек каждого пола.

«При формировании общегосударственного и региональных избирательных списков партия должна обеспечить присутствие в каждой пятерке (местах с первого по пятое, с шестого по десятое и т.д.) каждого избирательного списка мужчин и женщин (не менее двух кандидатов каждого пола)», – говорится в Кодексе.

Полномочия избранного парламента составляют 5 лет, очередные выборы в Верховную Раду проходят в последнее воскресенье октября 5-го года ее полномочий. Внеочередные выборы народных депутатов проходят в последнее воскресенье 60-дневного срока после опубликования указа президента о досрочном прекращении полномочий ВР.

Согласно Кодексу, выборы президента Украины могут быть очередными, внеочередными и повторными.

Очередные выборы президента проводятся по окончании конституционного срока полномочий президента Украины, внеочередные – в связи с принятием соответствующего постановления ВР. Среди причин проведения повторных выборов:

не избрание ни одного из двух кандидатов, включенных в бюллетень;

снятие кандидатур всеми кандидатами, включенными в избирательный бюллетень;

признание выборов несостоявшимися и др.

Полномочия президента Украины составляют 5 лет. Очередные выборы главы государства проходят в последнее воскресенье марта 5-го года полномочий президента и назначает их ВР.

Внеочередные и повторные выборы президента проходят в последнее воскресенье 90-дневного срока со дня их назначения ВР.

Согласно Избирательному кодексу, одно и тоже лицо не может быть президентом Украины более чем два срока подряд. «Лицо, которое дважды подряд избиралось на пост президента Украины не может быть выдвинута кандидатом на эту должность», – говорится в Избирательном кодексе.

Лицо, полномочия которого на посту президента прекращены досрочно по основаниям, установленным Конституцией, не может быть выдвинуто кандидатом на пост президента на внеочередных выборах, назначенных в связи с указанным прекращениям полномочий.

В законе также оговаривается, что официальными наблюдателями на выборах не могут быть граждане или подданные государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом.

Общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами.

В Кодекс в статью об общем избирательном праве внесена норма, согласно которой право голоса на выборах депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым имеют право избиратели, проживающие на территории АРК. Право голоса на выборах депутатов местных советов и городского головы имеют избиратели, которые относятся к соответствующей территориальной громаде.

Право голоса на дополнительных выборах депутатов местных советов имеют избиратели, которые относятся к территориальной громаде, присоединившейся к объединенной территориальной громаде в порядке, определенном законом Украины «О добровольном объединении территориальных громад».

Согласно закону, граждане Украины, проживающие за границей, а также лица, признанные судом недееспособными, и граждане Украины, которые по решению суда находятся в местах лишения свободы, считаются не относящимися ни к одной территориальной громаде и не имеют права голоса на местных выборах.

Кодекс запрещает какие-либо прямые или косвенные привилегии или ограничения избирательных прав граждан Украины по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, места проживания, инвалидности и состояния здоровья, по языковым или другим признакам.

Напомним, что 19 декабря 2019 года народные депутаты проголосовали за новый Избирательный кодекс, включающий предложения президента Украины Владимира Зеленского. Согласно данному документу, выборы в парламент будут проходить следующим образом: