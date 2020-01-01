Как можно арестовать: С 1 января не действует неприкосновенность народных депутатов

Сегодня, 1 января, прекращает действовать неприкосновенность народных депутатов Украины, передает «Интерфакс – Украина».

Верховная Рада 3 сентября 2019 года внесла изменения в ст. 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (законопроект №7203).

Ранее эта статья гарантировала парламентариям депутатскую неприкосновенность, и они не могли без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы.

В то же время, согласно новой редакции ст. 80 Конституции, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Кроме того, накануне нового года президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Радой закон (законопроект №2237), который привел в соответствие с Конституцией законодательство в части неприкосновенности нардепов. Согласно принятым изменениям, ходатайство о разрешении на задержание, о мере пресечения (содержании под стражей, домашний арест), проведение других следственных, розыскных действий должны быть согласованы с генеральным прокурором.

Вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР). Запрещается поручать осуществление досудебного расследования уголовного правонарушения, совершенного народным депутатом Украины, другим органам досудебного расследования, кроме НАБУ и центрального аппарата ГБР в соответствии с их подследственностью.