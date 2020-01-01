В «ДНР» сообщили, когда начнут штрафовать водителей за отсутствие «страховых полисов»

В «ДНР» отсрочили наступление «административной ответственности» за отсутствие страховых полисов «ОСАГО» у владельцев транспортных средств. Первоначально штрафы должны были действовать с 1 февраля 2020 года.

Но как сообщает пресс-служба «народного совета ДНР», 30 декабря «депутаты» перенесли введение «санкций» на период с 1 июня 2020 года.

Продление срока действия норм объясняется с тем, что сейчас в «ДНР» нет официальной страховой компании и «не в полном объеме разработаны и утверждены нормативные правовые акты, необходимые для реализации положений закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"».

«Владельцы транспортных средств не могут заключить со страховщиком договор обязательного страхования и получить страховой полис», – пояснили в «народном совете».

Как сообщалось ранее, в «ДНР» 5 июня 2019 года вступил в силу «закон» «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». В декабре была утверждена стоимость «страховых полисов».