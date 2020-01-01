Месяц за три: В «ДНР» решили по-новому считать пенсии «военным»

В «ДНР» при оформлении пенсии местных «военнослужащих» стаж будет рассчитываться как «месяц за три». Об этом заявил «глава ДНР» Денис Пушилин.

«Стаж военнослужащих будет определяться из расчета "месяц за три". Это будет закреплено соответствующими нормативными правовыми актами», – цитируют Пушилина «республиканские» интернет-ресурсы.

Отмечается, что в «ДНР» 27 декабря 2019 года утвержден «временный порядок назначения пенсий лицам, уволенным с военной службы». «Согласно п. 2.4.2 "а" на льготных условиях месяц службы за три будет засчитываться за участие в боевых действиях в военное время, за время прохождения военной службы в ВС ДНР, подразделениях УНМ ДНР в период действия военного положения на территории ДНР (при условии непрерывной службы в течение 30 месяцев) и другим категориям предусмотренным данным пунктом», – сообщают интернет-ресурсы.