Идут пешком по трассе, просятся в попутки: Ситуация в пунктах пропуска днем 1 января (Фото)

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

Как передают «Донецкие новости», по состоянию на день сегодня, 1 января, очередей практически нет ни на одном пункте пропуска. При этом на КПП «ДНР» сегодня отсутствуют автобусы, которые должны довозить людей до нулевого блокпоста, поэтому гражданам приходится идти пешком или проситься «в попутки». Такая же ситуация наблюдалась и утром.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Наталья: «11:40. На Еленовке машин в Украину – до поста мвд днр»;

Виолетта: «Автобус не ходит на Еленовке»;

Анжелика: «Приехали на Еленовку в 12:15. Было машин 30. Стояли час».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Наталья: «Каргил на выезд из Донецка: в 10:30 по московскому времени (11:30 по киевскому) встали в очередь возле чебуречной. Были 13-е. Несмотря на короткую очередь, льготы было 3 машины. Муж сказал, что пускают на реверс. Проехали за 30 минут, украинский КПВВ – еще быстрее. Пеших – около 6 человек, но все идут пешком по трассе до нулевого, автобусов нет. Просятся в попутки».

Сергей: «11:00. Каргилл – 5 машин»;

Кира: «11:50 Каргил в Украину – 10 машин»;

Иван: «12:05. ДНР, в сторону Курахово – 5 машин»;

Ксения: «13:30. Каргилл – настоящее новогоднее чудо, сразу на заезд с обеих сторон, 10 минут – и в путь»;

Марина: «11:50. Каргил в Курахово – 3 авто основной очереди и 1 авто – льготная».

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Sharap OLL: «11:50. На Никитовке (КПП "Горловка") в сторону Украины – перед полицией абсолютно пусто, перед таможней при подъезде стал 13-м, за 25 минут уже 25 машин».

О ситуации на КПВВ «Гнутово» и на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

При этом, как свидетельствуют камеры видеонаблюдения, установленные на КПВВ «Станица Луганская», здесь также нет очередей на пересечение линии разграничения: