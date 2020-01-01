Еду готовят на костре: Переселенцы в санатории «Джерело» живут без света и отопления (Фото)

Переселенцы, проживающие в пансионате «Джерело» в Пуще-Водице (Киев), новогодние дни проводят без света. Еду готовят – на костре, в кастрюле греют воду, чтобы выпить чаю. А без горячей воды и отопления они живут уже несколько лет, передает «Радио Свобода».

В здании установлен единственный котел, возле которого жильцы могут обогреться.

Котел в пансионате / Фото «Радио Свободы»

Когда в «Джерело» поселились первые переселенцы, пансионат принадлежал «Киевводоканалу». Вскоре здание продали в частную собственность. Проблемы у людей начались в 2015 году, когда здесь отключили отопление, потому что у собственника нет договоров с «Киевэнерго».

Переселенка из Луганска Дарья Тундра рассказывает, что пансионат продали вместе с его жителями. «Собственник говорит, что нам предлагали варианты, а мы не хотим. А предлагали нам какие-то бараки под зоной, где шприцы валяются. Там ни магазинов, ни аптек, ни школ. Нам предлагали разрушенные села. Как нам туда переезжать? Если "скорая" даже туда не приедет. Мне каждый месяц нужно получать инсулин, я привязана к больнице. К тому же, у меня "железные" руки и ноги, я лежала в завале в свое время, и чудом научилась заново ходить», – рассказывает женщина.

Дарья готовит чай на костре / Фото «Радио Свободы»

Пока люди греются у костра, рядом рубит дрова переселенец Дмитрий Бабак, победитель пятого сезона шоу «Х-фактор». Дмитрий тоже живет в «Джереле», говорит, что финансово «не вытягивает» съемное жилье. «Слишком затратно снимать квартиру. Плюс у меня еще в аренде студия, где я преподаю вокал, и накладно платить за две аренды. Живешь в таких условиях, что есть, тем и пользуешься. Здесь моя девушка и ее мама живут, поэтому я тоже здесь, и помогаю, чем могу», – говорит Дмитрий.

Дмитрий рубит дрова у пансионата / Фото «Радио Свободы»

Галина выехала из Луганска в начале войны, за время обитания в пансионате у нее родилось трое детей. «Трое здесь родились. Еще есть старшая, она сейчас у бабушки. Сейчас дети не ходят никуда. Старшая ходит в школу, а малыши все со мной. Здесь бесплатных садиков нет», – рассказывает женщина.

Галина с детьми / Фото «Радио Свободы»

Артуру 9 лет, он с родителями приехал из Донецка, говорит, что совсем не помнит города. «Я очень замерз. Ночью не сплю, слежу за братиком. Греюсь возле костра, укрываюсь двумя одеялами теплыми. А надо еще и делать уроки. Часто болею, иммунитет у меня слабый. Я мечтаю, чтобы у меня был свой дом, чтобы не ездить по разным квартирам», – говорит Артур.

Артур греется возле костра/ Фото «Радио Свободы»

Возможности решить жилищный вопрос самостоятельно у жителей «Джерела» нет. Переселенцы вновь собираются писать обращения властям и идти под Офис президента с просьбой помочь им решить проблему с жильем.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 26 декабря 2019 года в пансионате «Джерело» проживало 160 переселенцев, из которых 54 ребенка.