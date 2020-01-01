До 45%: С 1 января в «ДНР» увеличили пенсии и пособия

С 1 января в «ДНР» на 20% увеличены пенсии. Теперь ее минимальной размер составляет 4 800 руб. (1 839 грн по курсу «центрального республиканского банка» на 01.01.2020), передают «Донецкие новости».

Размер пенсии по потере кормильца также составляет 4 800 руб. (1 839 грн).

Отметим, что предыдущее повышение пенсий и пособий в «ДНР» было проведено 1 июля 2019 года. В сравнении с прежними размерами выплат изменения с 1 января 2020 года таковы:

Вид выплат с 1 июля 2019 г. с 1 января 2020 г. +/- минимальная пенсия, пенсия по потере кормильца 4 000 4 800 (1 839 грн) +20% пособие на погребение для лиц льготной категории 5 500 6 000 (2 299 грн) +9% помощь по беременности и родам 3 700 4 500 (1 724 грн) +22% помощь по уходу за ребенком до 3-х лет 1 720 2 500 (958 грн) +45% помощь многодетным семьям, на каждого ребенка (трое и более детей) 1 800 2 000 (766 грн) +11% помощь детям под опекой: – до 6 лет 5 968 7 200 (2 759 грн) +21% – с 6 до 18 лет 7 440 8 900 (3 410 грн) +20% помощь детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях: – до 6 лет 5 968 7 200 (2 759 грн) +21% – с 6 до 18 лет 7 440 8 900 (3 410 грн) +20% – с 18 до 23 лет при обучении на дневном стационаре в вузе) 7 048 8 500 (3 257 грн) +21% помощь детям с инвалидностью (подгруппа А): – до 6 лет 5 500 6 710 (2 571 грн) +22% – с 6 до 18 лет 6 236 7 450 (2 854 грн) +19% помощь детям с инвалидностью с надбавкой за уход: – до 6 лет 3 722 4 950 (1 897 грн) +33% – с 6 до 18 лет 4123 5 350 (2 050 грн) +30%

При этом остались на уровне июля 2019 года:

социальная помощь детям с инвалидностью – 2 994 руб. (1 147 грн);

компенсация по уходу за лицом с инвалидностью I группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, – 30 руб. (12 грн);

пособие по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства — 3 706 руб. (1 420 грн);

помощь на детей одиноким матерям, на каждого ребенка – 1 500 руб. (575 грн);

единовременная помощь при рождении ребенка (на каждого ребенка) – 20 640 руб. (7 908 грн);

иные выплаты.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года в «ДНР» анонсировали повышение окладов бюджетникам – на 26%, а также пенсии – на 20%. Правда, пенсионные выплаты увеличат не всем.

Напомним, с 1 января в Украине размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1889,20 грн. По состоянию на 1 октября средний размер пенсии на подконтрольной части Донецкой области составлял 3 963 грн, а в Луганской – 3 670 грн.