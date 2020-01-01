До 45%: С 1 января в «ДНР» увеличили пенсии и пособия

С 1 января в «ДНР» на 20% увеличены пенсии. Теперь ее минимальной размер составляет 4 800 руб. (1 839 грн по курсу «центрального республиканского банка» на 01.01.2020), передают «Донецкие новости».
Размер пенсии по потере кормильца также составляет 4 800 руб. (1 839 грн).
Отметим, что предыдущее повышение пенсий и пособий в «ДНР» было проведено 1 июля 2019 года. В сравнении с прежними размерами выплат изменения с 1 января 2020 года таковы:
Вид выплат
с 1 июля 2019 г.
с 1 января 2020 г.
+/-
минимальная пенсия, пенсия по потере кормильца
4 000
4 800 (1 839 грн)
+20%
пособие на погребение для лиц льготной категории
5 500
6 000 (2 299 грн)
+9%
помощь по беременности и родам
3 700
4 500 (1 724 грн)
+22%
помощь по уходу за ребенком до 3-х лет
1 720
2 500 (958 грн)
+45%
помощь многодетным семьям, на каждого ребенка (трое и более детей)
1 800
2 000 (766 грн)
+11%
помощь детям под опекой:
– до 6 лет
5 968
7 200 (2 759 грн)
+21%
– с 6 до 18 лет
7 440
8 900 (3 410 грн)
+20%
помощь детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях:
– до 6 лет
5 968
7 200 (2 759 грн)
+21%
– с 6 до 18 лет
7 440
8 900 (3 410 грн)
+20%
– с 18 до 23 лет при обучении на дневном стационаре в вузе)
7 048
8 500 (3 257 грн)
+21%
помощь детям с инвалидностью (подгруппа А):
– до 6 лет
5 500
6 710 (2 571 грн)
+22%
– с 6 до 18 лет
6 236
7 450 (2 854 грн)
+19%
помощь детям с инвалидностью с надбавкой за уход:
– до 6 лет
3 722
4 950 (1 897 грн)
+33%
– с 6 до 18 лет
4123
5 350 (2 050 грн)
+30%
При этом остались на уровне июля 2019 года:
- социальная помощь детям с инвалидностью – 2 994 руб. (1 147 грн);
- компенсация по уходу за лицом с инвалидностью I группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, – 30 руб. (12 грн);
- пособие по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства — 3 706 руб. (1 420 грн);
- помощь на детей одиноким матерям, на каждого ребенка – 1 500 руб. (575 грн);
- единовременная помощь при рождении ребенка (на каждого ребенка) – 20 640 руб. (7 908 грн);
- иные выплаты.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года в «ДНР» анонсировали повышение окладов бюджетникам – на 26%, а также пенсии – на 20%. Правда, пенсионные выплаты увеличат не всем.
Напомним, с 1 января в Украине размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1889,20 грн. По состоянию на 1 октября средний размер пенсии на подконтрольной части Донецкой области составлял 3 963 грн, а в Луганской – 3 670 грн.