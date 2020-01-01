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До 45%: С 1 января в «ДНР» увеличили пенсии и пособия

01.01.20 17:20
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С 1 января в «ДНР» на 20% увеличены пенсии. Теперь ее минимальной размер составляет 4 800 руб. (1 839 грн по курсу «центрального республиканского банка» на 01.01.2020), передают «Донецкие новости».

Размер пенсии по потере кормильца также составляет 4 800 руб. (1 839 грн).

Отметим, что предыдущее повышение пенсий и пособий в «ДНР» было проведено 1 июля 2019 года. В сравнении с прежними размерами выплат изменения с 1 января 2020 года таковы:

Вид выплат

с 1 июля 2019 г.

с 1 января 2020 г.

+/-

минимальная пенсия, пенсия по потере кормильца

4 000

4 800 (1 839 грн)

+20%

пособие на погребение для лиц льготной категории

5 500

6 000 (2 299 грн)

+9%

помощь по беременности и родам

3 700

4 500 (1 724 грн)

+22%

помощь по уходу за ребенком до 3-х лет

1 720

2 500 (958 грн)

+45%

помощь многодетным семьям, на каждого ребенка (трое и более детей)

1 800

2 000 (766 грн)

+11%

помощь детям под опекой:

– до 6 лет

5 968

7 200 (2 759 грн)

+21%

– с 6 до 18 лет

7 440

8 900 (3 410 грн)

+20%

помощь детям-сиротам, которые воспитываются в детских домах семейного типа и приемных семьях:

– до 6 лет

5 968

7 200 (2 759 грн)

+21%

– с 6 до 18 лет

7 440

8 900 (3 410 грн)

+20%

– с 18 до 23 лет при обучении на дневном стационаре в вузе)

7 048

8 500 (3 257 грн)

+21%

помощь детям с инвалидностью (подгруппа А):

– до 6 лет

5 500

6 710 (2 571 грн)

+22%

– с 6 до 18 лет

6 236

7 450 (2 854 грн)

+19%

помощь детям с инвалидностью с надбавкой за уход:

– до 6 лет

3 722

4 950 (1 897 грн)

+33%

– с 6 до 18 лет

4123

5 350 (2 050 грн)

+30%

При этом остались на уровне июля 2019 года:

  • социальная помощь детям с инвалидностью – 2 994 руб. (1 147 грн);
  • компенсация по уходу за лицом с инвалидностью I группы и престарелым, достигшим 80-летнего возраста, – 30 руб. (12 грн);
  • пособие по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства — 3 706 руб. (1 420 грн);
  • помощь на детей одиноким матерям, на каждого ребенка – 1 500 руб. (575 грн);
  • единовременная помощь при рождении ребенка (на каждого ребенка) – 20 640 руб. (7 908 грн);
  • иные выплаты.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 года в «ДНР» анонсировали повышение окладов бюджетникам – на 26%, а также пенсии – на 20%. Правда, пенсионные выплаты увеличат не всем.

Напомним, с 1 января в Украине размер минимальной пенсии по возрасту составляет 1889,20 грн. По состоянию на 1 октября средний размер пенсии на подконтрольной части Донецкой области составлял 3 963 грн, а в Луганской – 3 670 грн.

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