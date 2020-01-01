Идентификация, бумажные дела, справка ВПЛ: Правозащитница рассказала об инициативах по пенсиям для жителей Донбасса

В прошлом году был разработан и в декабре зарегистрирован в Верховной Раде законопроект № 2083-д, который должен решить проблемы назначения, начисления и получения пенсий для всех граждан Украины, в том числе, проживающих на неподконтрольных Украине территориях. Документ предусматривает ряд нововведений. Об этом рассказала координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

«В законопроекте прописано право на пенсию так, как это предусматривает Конституция Украины. А Конституция предусматривает право на пенсию для всех граждан», – сказала Толкач.

Она перечислила нововведения, которые предусмотрены законопроектом № 2083-д.

Во-первых, отменяется необходимость при назначении пенсии доступа к бумажным пенсионным делам, большинство из которых остались за линией разграничения. «Назначение и начисление пенсии будет осуществляться на основании данных, которые содержатся в электронной системе Пенсионного фонда», – сказала Толкач.

Во-вторых, предусмотрена возможность докупить недостающий трудовой стаж. «Появляется возможность предоставлять пенсии людям, которые последние годы не могли оплачивать единый социальный взнос. Для таких граждан уже государство предоставляет возможность докупить недостающий трудовой стаж для назначения пенсии. Этим законопроектом также предусмотрена возможность докупить стаж», – продолжила правозащитница.

В-третьих, отменяется необходимость для пенсионеров с неподконтрольных территорий регистрироваться как внутренне перемещенные лица (ВПЛ). «С нашей точки зрения требование последних 5-ти лет, т.е. с начала конфликта на Донбассе, необходимости регистрироваться как ВПЛ – является дискриминационным. Ведь все граждане могут получать пенсии, а граждане оккупированного Донбасса вынуждены проходить некие процедуры, чтобы иметь доступ до своего базового конституционного права на получение пенсии», – отметила представитель БФ «Право на защиту».

В-четвертых, упрощается процедура идентификации пенсионеров. «Остается процедура, которая требует от человека время от времени контактировать с Пенсионным фондом – верификация и идентификация, чтобы подтвердить, что человек действительно жив и самостоятельно получает пенсию. Но при этом период прохождения идентификации будет увеличен», – пояснила Толкач.

Она дополнила, что тем не менее, отмена привязки выплаты пенсии для жителей Донбасса к справке ВПЛ соответственно отменяет ряд процедур по их проверкам как переселенцев.

«Конституционное право предусматривает прямой доступ к пенсионному обеспечению. Человек просто обращается в Пенсионный фонд, проходит назначение пенсии и осуществляется ее выплата», – констатировала Толкач.

После того, как законопроект зарегистрирован в Раде, он должен пройти обсуждение в профильных комитетах парламента, а затем его вынесут на голосование в сессионный зал ВР.

Как сообщалось ранее, Верховная рада Украины будет рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» в январе 2020 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»