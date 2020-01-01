Долги по пенсиям Донбасса: Минсоцполитики до сих пор не разработало процедуру

Министерство социальной политики до сих пор не приняло особый порядок, который должен был позволить Пенсионному фонду выплачивать долги по пенсиям переселенцам. Об этом сообщила координатор по адвокации Благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

Она напомнила, что долги по пенсиям скопились как у жителей неподконтрольной украинской власти части Донбасса, которые с начала конфликта не получали выплаты, так и у пенсионеров-переселенцев, которым периодически эти выплаты приостанавливали.

Согласно Постановлению КМУ № 335 от 25.04.2018 (действует с 12.05.2018), выплата долгов по пенсиям должна осуществляться на основании некоего особого порядка – но данный особый порядок уже почти 2 года так и не разработан, соответственно, выплаты не производятся.

Толкач отметила, что Постановление КМУ № 335 появилось после того, как БФ «Право на защиту» выиграло в Верховном суде процесс, и решение было принято в пользу пенсионера (переселенцу до этого приостановили выплаты) – так называемое Образцовое решение. «Образцовое решение должно было стать прецедентом для принятия судами решений по аналогичным делам, по искам пенсионеров Донбасса. И именно Постановление №335, которое предусматривает особый порядок выплаты долгов по пенсиям, – это была фактически реакция Министерства социальной политики на принятое решение Верховного суда. Суд тогда постановил возобновить пенсионеру выплаты и выплатить задолженность», – напомнила правозащитница.

Но долги до сих пор не выплачиваются, несмотря на многочисленные решения судов. «Мы сейчас видим ситуацию, что судебные решения, которые принимаются в пользу пенсионера, исполняются лишь частично. То есть судебное решение вступает в силу, назначение пенсии происходит, происходит выплата с момента принятия судебного решения. А вот все задолженности, которые накопились за это время, которые человек не получил ранее, не выплачиваются – потому что нет процедуры выплаты долгов. И уже второй год мы ждем эту процедуру от Министерства социальной политики и Пенсионного фонда. Но этот документ не появляется», – констатировала представительница БФ «Право на защиту».

Она выразила надежду, что Верховная Рада примет законопроект № 2083-д, который решит ситуацию, в том числе, с долгами по пенсиями. Законопроектом для жителей Донбасса, в частности, предусмотрена отмена привязки пенсий к справке внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). «И законопроект устанавливает прямой доступ до конституционного права человека на получение пенсий, и отделяет его от иных прав, устанавливаемых для переселенцев», – подчеркнула Толкач.

Как сообщалось ранее, Верховная рада Украины будет рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» в январе 2020 года. Дарина Толкач также рассказала об основных новшествах, предусмотренных данным законопроектом.

Напомним, на начало декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины задолжал пенсионерам из неподконтрольного Донбасса 86 млрд грн. При этом начиная с 2014 года примерно 750 тыс. пенсионеров с неподконтрольного Донбасса хотя бы раз обращались в органы ПФУ, а 121,6 тысяч – ни разу не обращались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»