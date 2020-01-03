Пенсии, жилье для ВПЛ, защита пострадавших детей: Правозащитница назвала приоритеты на 2020 год

В 2019 году в решении проблем, актуальных для жителей неподконтрольных украинским властям территорий, а также для переселенцев, наблюдалась положительная динамика. Правозащитники в 2020 году сосредоточат усилия, чтобы довести до конца все позитивные изменения. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

По ее словам, в 2020 году правозащитники сосредоточатся на решении вопросов, которые в течение нескольких лет являются актуальными. «Видим сейчас достаточно позитивную динамику, будем доводить эти вопросы до конца. Это вопросы пенсий, свободы передвижения через линию разграничения, участия в выборах и политической жизни, обеспечения жильем, создания отдельных жилищных программ для ВПЛ», – сообщила Дарина Толкач.

«Мы много сотрудничаем с центральными органами власти и законодательной властью, чтобы создавались такие предпосылки. На будущее: большой фокус будет на том, чтобы усиливать, создавать дополнительные условия в жилищных программах, в решении жилищных проблем», – добавила правозащитница.

Также, по ее словам, сейчас идет активная работа с парламентом по наработке законодательства в сфере компенсации и соцзащиты гражданских лиц, которые пострадали в результате конфликта, разрабатывается закон о соцзащите пострадавших детей. Кроме того, идет работа над созданием законопроекта по компенсации за разрушенное и поврежденное жилье.

На этих вопросах, отметила Дарина Толкач, правозащитники сконцентрируют усилия в 2020 году.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»