На подконтрольном Донбассе доходы жителей могут сократиться, – финансовый эксперт

Если продолжится текущая экономическая политика в отношении подконтрольных украинскому правительству территорий Донбасса, то реальные доходы людей там не только перестанут расти, но и вовсе могут уменьшиться. Об этом заявил финансовый эксперт Алексей Кущ, передает «Радио Свобода».

По его словам, если не брать в расчет Мариуполь (который является отдельным экономическим островом в регионе и дает среднюю зарплату в городе выше, чем по всей стране), то остальные территории являются фактически депрессивными. Наибольший сегмент проблем в Луганской области – это Лисичанск, Северодонецк, где промышленные гиганты простаивают или работают на минимальной нагрузке.

«Реальные доходы населения на контролируемой территории, которые работают в промышленном секторе, могут сократиться. А в некоторых отраслях, например, в угледобывающей, могут возникнуть долги по зарплатам. И социальная ситуация может ее больше обостриться. А рост социальных стандартов по всей стране заморожен. За счет инфляционных факторов реальные доходы населения в бюджетном секторе, пенсионеров могут даже стать хуже, чем в 2019 году», – говорит Алексей Кущ.

Экономист отмечает, что развиваться экономике регионов мешает близость зоны боевых действий. Из-за чего сложно найти инвесторов. Поэтому, государству нужно разработать особую стратегию для экономики этого региона.

«Экономика этих территорий не может быть источником для поступления средств в госбюджет. Нужно вводить максимально льготный режим. Эти территории и так находятся в максимально токсичном инвестиционном состоянии. Нужно создавать так называемые индустриальные парки. С длительными налоговыми льготами, набором инструментов стимулирования развития бизнеса, с механизмом компенсации процентных ставок по кредитам», – считает Кущ.

Также, по его мнению, нужно создавать государственный фонд, который бы отвечал за сохранность прямых иностранных инвестиций, чтобы привлечь инвесторов. Если же этого не делать, то промышленность продолжит деградировать, и вскоре уровень реальных доходов на неподконтрольной территории может догнать уровень на подконтрольных территориях. И тогда Украина проиграет в идеологической борьбе.

При этом, согласно Госстату, зарплаты в Донецкой и Луганской областях растут. Так, в Луганской области номинальная зарплата в ноябре 2019 года была 8 867 грн (это на 20% больше, чем было в ноябре 2018 г.). В Донецкой области номинальная зарплата– 11 769 грн (на 18% больше, чем год назад).