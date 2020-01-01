В пятый раз: В Славянске факельным шествием чествовали Бандеру (Фото, видео)

По центру Славянска (Донецкая обл.) сегодня, 1 января, прошло уже ставшее традиционным для города факельное шествие, приуроченное ко Дню рождения лидера ОУН Степана Бандеры. Как передает корреспондент «Донецких новостей», в Славянске такой марш проходит в пятый раз. Организаторами выступили местные организации «Свобода» и «Славянская сечь».

Перед началом марша собравшимся организаторы пояснили правила мероприятия и напомнили необходимость соблюдения правил безопасности при обращении с огнем. После инструктажа было роздано около 50 факелов, которые изготавливают сами организаторы.

В шествии приняли участие более 100 человек – это жители Славянска, Славянского района, Лимана, Константиновки, Торецка и Краматорска.

Участники акции прошли по уже ставшему традиционным маршруту – от центральной площади по улице Шевченко к памятнику Кобзарю.

В руках люди несли флаги и зажженные факела. Во время шествия участники скандировали лозунги. Движение транспорта на момент марша было частично ограничено. Шествие сопровождали правоохранители. Обошлось без провокаций.

Завершилось мероприятие торжественным митингом возле памятника Тарасу Шевченко, где каждому желающему предоставили возможность выступить.