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На неделю вернется цивилизация: В Луганске обсуждают круглосуточную работу магазинов (Фото)

02.01.20 07:59
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске на новогодние праздники отменен комендантский час. В связи с этим несколько супермаркетов заявили о круглосуточной работе. Эту новость луганчане обсуждают в соцсетях.

В частности, автор поста опубликовал объявление супермаркета «Спар». «На неделю в Луганск вернется цивилизация. После отмены на новогодние праздники некоторые супермаркеты сообщили о круглосуточной работе», – написал автор.

Жители Луганска по-разному отреагировали на объявление о круглосуточной работе. Многие согласны, что это – «возвращение к цивилизации», иные с данным утверждением не согласны, отмечая, что иметь возможность сходить в магазин в любое время не столь важно:

  • Анна: «А нашему народу жрать круглые сутки – самое большое счастье, прям цивилизэшн»;
  • Егор: «Скажу по секрету, весь цивилизованный мир жрет круглые сутки и живет без комчаса»;
  • Ирина: «Иметь возможность свободно передвигаться и посещать в любое время магазины, аптеки, кафе для народа, которому много лет это было запрещено – да, счастье»;
  • Василий: «А где участники секты "Комендантский час"? Нас ведь тогда всех убьют, взорвут, ограбят, постреляют.... На улицах будут толпами ходить гопники, петь под подъездами песни, матюгаться на всю округу и прочее, и прочее»;
  • Татьяна: «И бухать тоже все будут круглосуточно, вот так новость»;
  • Александр: «А смысл? Все привыкли после 23:00 быть в своих стойлах»;
  • Влад: «Воооу, полегче, я уже отвык от такой свободы»;
  • Яна: «Все делается ради нашей безопасности. Забыли, где живете?»;
  • Дмитрий Д.: «Клубы, пожалуйста, работайте, как раньше»;
  • Дмитрий С.: «Хочу, чтобы это не кончалось».

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