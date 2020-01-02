На неделю вернется цивилизация: В Луганске обсуждают круглосуточную работу магазинов (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на новогодние праздники отменен комендантский час. В связи с этим несколько супермаркетов заявили о круглосуточной работе. Эту новость луганчане обсуждают в соцсетях.

В частности, автор поста опубликовал объявление супермаркета «Спар». «На неделю в Луганск вернется цивилизация. После отмены на новогодние праздники некоторые супермаркеты сообщили о круглосуточной работе», – написал автор.

Жители Луганска по-разному отреагировали на объявление о круглосуточной работе. Многие согласны, что это – «возвращение к цивилизации», иные с данным утверждением не согласны, отмечая, что иметь возможность сходить в магазин в любое время не столь важно: