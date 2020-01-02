На неделю вернется цивилизация: В Луганске обсуждают круглосуточную работу магазинов (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске на новогодние праздники отменен комендантский час. В связи с этим несколько супермаркетов заявили о круглосуточной работе. Эту новость луганчане обсуждают в соцсетях.
В частности, автор поста опубликовал объявление супермаркета «Спар». «На неделю в Луганск вернется цивилизация. После отмены на новогодние праздники некоторые супермаркеты сообщили о круглосуточной работе», – написал автор.
Жители Луганска по-разному отреагировали на объявление о круглосуточной работе. Многие согласны, что это – «возвращение к цивилизации», иные с данным утверждением не согласны, отмечая, что иметь возможность сходить в магазин в любое время не столь важно:
- Анна: «А нашему народу жрать круглые сутки – самое большое счастье, прям цивилизэшн»;
- Егор: «Скажу по секрету, весь цивилизованный мир жрет круглые сутки и живет без комчаса»;
- Ирина: «Иметь возможность свободно передвигаться и посещать в любое время магазины, аптеки, кафе для народа, которому много лет это было запрещено – да, счастье»;
- Василий: «А где участники секты "Комендантский час"? Нас ведь тогда всех убьют, взорвут, ограбят, постреляют.... На улицах будут толпами ходить гопники, петь под подъездами песни, матюгаться на всю округу и прочее, и прочее»;
- Татьяна: «И бухать тоже все будут круглосуточно, вот так новость»;
- Александр: «А смысл? Все привыкли после 23:00 быть в своих стойлах»;
- Влад: «Воооу, полегче, я уже отвык от такой свободы»;
- Яна: «Все делается ради нашей безопасности. Забыли, где живете?»;
- Дмитрий Д.: «Клубы, пожалуйста, работайте, как раньше»;
- Дмитрий С.: «Хочу, чтобы это не кончалось».