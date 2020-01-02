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В Украине начинает работу Офис генпрокурора

02.01.20 08:14
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

С сегодняшнего дня, 2 января, в Украине начинает работу Офис генерального прокурора, который заменит ликвидированную в рамках реформы Генеральную прокуратуру. Об этом пишет «Сегодня».

Реформирование органов прокуратуры началось с переаттестации действующих прокуроров для оценивания их на соответствие критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики.

Реформа прокуратуры предполагает следующее:

  • Генеральная прокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;
  • генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;
  • ликвидация военных прокуратур, но при этом генеральный прокурор будет иметь право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;
  • уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек;
  • генпрокурор получает полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, оценивать качество работы прокуроров;
  • предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;
  • должностной оклад повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов граждан;
  • прокуроры проходят переаттестацию (не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Согласно закону, генпрокурор может быть уволен президентом на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас им является Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), или Высшего совета правосудия.

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