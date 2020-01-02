В Украине начинает работу Офис генпрокурора

С сегодняшнего дня, 2 января, в Украине начинает работу Офис генерального прокурора, который заменит ликвидированную в рамках реформы Генеральную прокуратуру. Об этом пишет «Сегодня».

Реформирование органов прокуратуры началось с переаттестации действующих прокуроров для оценивания их на соответствие критериям профессиональной компетентности, добродетели и профессиональной этики.

Реформа прокуратуры предполагает следующее:

Генеральная прокуратура переименовывается в Офис генерального прокурора, а генпрокурору дается право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

генпрокурором не сможет стать человек без юридического образования и пяти лет стажа работы в области права;

ликвидация военных прокуратур, но при этом генеральный прокурор будет иметь право в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур;

уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс. до 10 тыс. человек;

генпрокурор получает полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры, оценивать качество работы прокуроров;

предоставление возможности для всех кандидатов с высшим юридическим образованием и стажем работы в сфере права участвовать в отборе на замещение должностей во всех органах прокуратуры;

должностной оклад повышается с 12 до 15 прожиточных минимумов граждан;

прокуроры проходят переаттестацию (не распространяется на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Согласно закону, генпрокурор может быть уволен президентом на основании и в пределах представления соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство в отношении прокуроров (сейчас им является Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров), или Высшего совета правосудия.