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Перелетел трамвайные пути и врезался в бетонный забор: В Мариуполе произошло ДТП (Фото)

02.01.20 08:59
Фото из соцсетей
Фото из соцсетей

В Мариуполе легковой автомобиль врезался в бетонный забор, водитель госпитализирован. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, авария произошла 1 января на ул. Набережной. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля Opel двигался в направлении Левого берега и совершал обгон по встречной полосе движения на красный сигнал светофора. В результате не справился с управлением, слетел с дороги, перелетел трамвайные пути, снес дерево и врезался в бетонный забор.

Водителя забрала «скорая». На месте ДТП работала полиция.


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