В «ДНР»: В Макеевке показали, что предлагалось покупателям в мясном павильоне (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Галина показала цены на мясо в преддверии новогодних праздников.
Галина рассказала об ассортименте в мясном павильоне на Красном рынке. Женщина побывала там 31 декабря.
Так, макеевчане могли приобрести:
- вырезку свиную – 380-450 руб. (146-172 грн по местному курсу на 3.01.2020);
- отбивную – 350 руб. (134 грн);
- гуляш – 250-280 руб. (96-107 грн);
- ребра – 250-270 руб. (96-104 грн);
- кости – 50 руб. (19 грн).
В мясном павильоне продавали также соленое и свежее сало.
Спросом у покупателей пользовалось сало копченое по цене 250-400 руб. (96-153 грн) – в зависимости от толщины.
Буженину перед Новым годом продавали по 580 руб. (222 грн).
Также покупателям предлагались домашние колбасы.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube