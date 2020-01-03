В «ДНР»: В Макеевке показали, что предлагалось покупателям в мясном павильоне (Фото)

Жительница неподконтрольной украинским властям Макеевки (Донецкая обл.) Галина показала цены на мясо в преддверии новогодних праздников.

Галина рассказала об ассортименте в мясном павильоне на Красном рынке. Женщина побывала там 31 декабря.

Так, макеевчане могли приобрести:

вырезку свиную – 380-450 руб. (146-172 грн по местному курсу на 3.01.2020);

отбивную – 350 руб. (134 грн);

гуляш – 250-280 руб. (96-107 грн);

ребра – 250-270 руб. (96-104 грн);

кости – 50 руб. (19 грн).

В мясном павильоне продавали также соленое и свежее сало.

Спросом у покупателей пользовалось сало копченое по цене 250-400 руб. (96-153 грн) – в зависимости от толщины.

Буженину перед Новым годом продавали по 580 руб. (222 грн).

Также покупателям предлагались домашние колбасы.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube