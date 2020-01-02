В ГБР заявили, что не справились с задачами и вызовами

По итогам 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ГБР.

«Новообразованное ГБР по итогам 2019 года не справилось с первоочередными задачами и вызовами современности. Во время ознакомления с его работой установлены существенные нарушения как в организации деятельности подразделений, взаимодействия с правоохранительными органами, так и с кадровым и техническим обеспечением», – сказано в заявлении Бюро.

В связи с этим ГБР приглашает общественность к обсуждению «путей преодоления кризисных явлений, повышения эффективности работы следственных и оперативных подразделений».

Кроме того, отмечается, что для записи на личный прием к руководству ГБР нужно отправлять письма с «аргументацией срочности и общественной значимости предмета встречи».

В ведомстве напомнили свой электронный адрес: informator@dbr.gov.ua.

«Мы ждем обстоятельной информации о злоупотреблениях чиновников и правоохранителей, их скрытых активах, коррупционных связях и др.», – заявили в ГБР. При этом отмечается, что в письмах должны быть четко изложены факты и обстоятельства, предоставлено их подтверждение.