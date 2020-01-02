Местная власть не была заинтересована в решении проблем переселенцев, – правозащитница

Одним из важных достижений 2019 года является новый Избирательный кодекс, в котором прописано право переселенцев голосовать на местных выборах. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

По ее словам, большим достижением минувшего года является то, что Верховная Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс. В нем были учтены рекомендованные правозащитниками положения в контексте реализации избирательного права внутренне перемещенных лиц во время местных выборов.

Дарина Толкач напомнила, что переселенцы, при условии изменения места голосования, могли принимать участие в президентских выборах, частично – в парламентских выборах. «И большой проблемой мы считали, что переселенцы, которые являются частью принимающих громад, уже 5 лет оплачивают налоги, водят детей в детские сады и школы – при этом не имеют возможности принимать участие в принятии решений в громадах, не имеют возможности голосовать на местных выборах», – сказала координатор по адвокации.

«Фактически, их проблемы оставались "за бортом" у местной власти, потому что власть не была заинтересована [в их решении]», – добавила она.

Поэтому, по словам Толкач, большим достижением является то, что новый Избирательный кодекс предусматривает возможность участия ВПЛ в местных выборах путем перерегистрации по месту фактического пребывания. «Это дает нам возможность, во-первых, четко видеть картину и статистику заселенности отдельных громад переселенцами, во-вторых, дает возможность влиять на принятие решений на местном уровне с учетом интересов и потребностей ВПЛ», – сказала правозащитница.

«Опять-таки, разрабатывать местные региональные программы, которые бы учитывали потребности и потенциал ВПЛ», – резюмировала представительница БФ «Право на защиту».

Напомним, по данным Минсоцполитики, в Украине официально зарегистрировано 1,4 млн внутренне перемещенных лиц, а по данным исследования Центра прав человека Zmina, еще 3,3 млн граждан в возрасте старше 18 лет проживают не по месту регистрации. Ранее все эти люди не могли голосовать на местных выборах по месту их фактического проживания.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»