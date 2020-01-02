Смертельные пожары в «ДНР»: Погибли 5 человек

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области в течение минувших суток на пожарах погибли 5 человек. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как заявляют в «МЧС», 1 января произошел пожар в Кировском р-не Донецка, по ул. Кирова, в квартире на 3-м этаже 3-этажного дома. В результате пожара погиб мужчина 1992 года рождения.

Еще один пожар произошел в Киевском р-не Донецка, по ул. Буслаева, в комнате на 1-м этаже 4-этажного здания. В результате погиб мужчина 1937 года рождения.

Кроме того, в Петровском р-не Донецка, по ул. Одоевского, горел частный дом, в результате погибли 2 человека: 1954 и 1967 годов рождения.

Помимо этого, 1 января произошел смертельный пожар в Макеевке, по ул. Свердлова, в квартире в доме на 6 хозяев. В результате погиб мужчина 1967 года рождения.