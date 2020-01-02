Пожар на Донетчине: Погиб мужчина

В Мариуполе в результате пожара погиб мужчина. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня, в 01:04 спасателям поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на ул. Б. Хмельницкого в Мариуполе.

«Спасатели, прибывшие на место происшествия, выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома. В результате пожара погиб мужчина, 1973 года рождения. Спасатели локализовали пожар в 01:35 и ликвидировали в 02:02», – сообщили в ГСЧС.

Вероятная причина пожара – неосторожность при курении.