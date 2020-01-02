Сводка из зоны ООС за 1 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксировано 3 обстрела украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. 1 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Обстрелы украинских позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 4 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 5 единиц. Под огнем оказались поселки Еленовка и Александровка на донецком направлении. При обстрелах применялись минометы, гранатометы».

В «ЛНР» на момент подготовки материала свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.