На Донетчине старушка выпала из окна

В Доброполье (Донецкая обл.) бойцы ГСЧС спасли пожилую женщину, которая упала на козырек подъезда. Об этом сегодня, 2 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что ЧП произошло 1 января. В 10:40 диспетчер ГСЧС получил сообщение о несчастном случае, который произошел на микрорайоне Молодежный в Доброполья.

«Женщина выпала из окна квартиры на 3-м этаже на бетонный навес над подъездом 5-ти этажного жилого дома. Бойцы 19-го Государственного пожарно-спасательного отряда, прибывшие на место происшествия, с помощью лестницы-палки поднялись на бетонный навес, на мягких носилках спустили вниз пожилую женщину и передали ее работникам скорой медицинской помощи», – сообщили в ГСЧС.