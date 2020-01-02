Кулеба рассказал, когда может быть решен вопрос выплаты пенсий на неподконтрольном Донбассе

Вопрос выплаты пенсий в неподконтрольных украинскому правительству отдельных районах Донецкой и Луганской областей может быть решен только в контексте их деоккупации. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Интерфакс-Украина».

«Для ЕС выплата пенсий на оккупированной территории – это правозащитный вопрос, это очень важный нюанс. Они не могут не настаивать на том, что это нужно делать, но они так же понимают, что одно дело хотеть что-то сделать, а другое – это иметь техническую возможность и возможность в плане безопасности. Сейчас, в нынешней реальности, таких возможностей нет», – сказал Кулеба.

Вице-премьер отметил, что на данный момент существует механизм получения пенсий, который требует для получателей выезда на подконтрольную правительству Украины территорию.

«Поэтому решение этой проблемы непосредственно завязано на процесс деоккупации. Будет там Пенсионный фонд, будут работать платежные системы – можно будет двигаться дальше», – добавил вице-премьер.

На вопрос, скептически ли в таком случае он относится к недавно зарегистрированному законопроекту о выплате пенсий жителям временно неподконтрольных территорий, Кулеба заявил, что такие законодательные инициативы должны быть, «потому что нужно постоянно искать пути решения вопроса, но я считаю, что этот вопрос реально может быть решен только в контексте деоккупации».