Пенсии неподконтрольному Донбассу по доверенности: Стоят вопросы и выплат, и верификации

В законопроекте №2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» есть положение о получении пенсии по доверенности – чтобы решить вопрос с выплатами для маломобильных групп населения на неподконтрольных украинским властям территориях. Правозащитники надеются, что это положение останется, однако оно достаточно дискуссионное. Об этом сообщила координатор по адвокации благотворительного фонда «Право на защиту» («Право на захист») Дарина Толкач.

На неподконтрольных украинским властям территориях есть тысячи людей маломобильных групп, и они тоже не получают свои пенсии. По словам Дарины Толкач, для подобных ситуаций законопроект №2083-д предусматривает возможность получения пенсии по доверенности. «Но это достаточно дискуссионное положение данного законопроекта», – отметила правозащитница.

Координатор по адвокации выразила надежду, что это положение останется в законопроекте. При этом правозащитники уже видят определенные проблемы с оформлением таких доверенностей. «Мы понимаем, что вопрос немобильного населения в этом законопроекте остается открытым. Это вопрос, который должен решаться на уровне переговоров государства с международными организациями, которые постоянно присутствуют на неподконтрольных территориях», – подчеркнула Толкач.

По ее словам, обговаривалось участие и ОБСЕ, и Международного комитета Красного Креста.

Правозащитница объяснила, что стоят вопросы и самих выплат, и верификации. «Насколько нам известно, какие-то переговоры уже велись на уровне парламента с международными организациями, на уровне центральных органов власти, но пока что реальный действенный механизм не был предложен ни к законопроекту, ни к нормативно-правовым актам, которые разрабатываются центральными органами власти», – сообщила она.

Поэтому, по словам Дарины Толкач, этот вопрос будет решаться отдельно. Закон, отметила представительница БФ «Право на защиту», создает рамочные возможности, то есть, он закрепляет возможность для всех граждан получать пенсии. «А вот уже физическое решение этого вопроса, как именно люди, которые не являются мобильными, должны пересекать линию разграничения, проходить верификацию – должно быть более точечным», – сообщила правозащитница.

«То есть, если будет происходить деоккупация, либерализация режима пересечения линии разграничения и т.д., возможно, это будет более актуально, и будут появляться какие-то технические возможности для решения этой проблемы», – добавила она.

Как сообщалось ранее, Верховная рада Украины будет рассматривать проект закона № 2083-д «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию» в январе 2020 года. Дарина Толкач также рассказала об основных новшествах, предусмотренных данным законопроектом.

Напомним, на начало декабря 2019 года Пенсионный фонд Украины задолжал пенсионерам из неподконтрольного Донбасса 86 млрд грн. При этом начиная с 2014 года примерно 750 тыс. пенсионеров с неподконтрольного Донбасса хотя бы раз обращались в органы ПФУ, а 121,6 тысяч – ни разу не обращались.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»